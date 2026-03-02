SES vise la stabilité en 2026 après une année charnière
information fournie par Zonebourse 02/03/2026 à 09:05
L'Ebitda ajusté s'est établi à 1,2 MdEUR, en hausse de 16,3%, conforme aux objectifs révisés compris entre 1,17 et 1,21 MdEUR et proche des attentes du marché. La marge d'Ebitda ajusté ressort toutefois en recul à 45,4%, contre 51,4% un an plus tôt.
Un dividende de 0,25 EUR par action sera proposé au titre de l'exercice 2025.
Pour 2026, SES prévoit un chiffre d'affaires et un Ebitda ajusté stables à taux de change constants et sur une base comparable, en intégrant Intelsat comme si l'acquisition avait été effective dès le 1er janvier 2024.Le groupe a également revu à la baisse son objectif de dépenses d'investissement, désormais attendu autour de 700 MEUR contre 800 MEUR précédemment.
Valeurs associées
|6,3000 EUR
|Euronext Paris
|-0,40%
