SES : vers une cassure des 4E (un nouveau plus bas absolu)?

(CercleFinance.com) - SES s'achemine vers une cassure des 4E : c'est la conséquence prévisible de l'enfoncement du support des 4,43E des 6 août et 3 octobre.

La correction s'accélère avec l'ouverture d'un 'gap' sous 4,256E avec un objectif de nouveau plus bas absolu de 3,93E (règle du report d'amplitude)





Valeurs associées SES 3,96 EUR Euronext Paris -7,38%