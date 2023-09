Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SES: une offre conjointe avec Starlink pour les croisières information fournie par Cercle Finance • 13/09/2023 à 10:01









(CercleFinance.com) - SES a annoncé mercredi qu'il s'était allié à Starlink, le système de communications par satellite de l'entreprise aérospatiale SpaceX d'Elon Musk, en vue de proposer une offre de connectivité commune à destination des croisiéristes.



Baptisé 'SES Cruise mPOWERED + Starlink', ce service à haut débit doit associer le système à faible latence situé en orbite terrestre moyenne (MEO) de SES aux satellites en orbite terrestre basse (LEO) de Starlink.



Il doit permettre aux croisiéristes d'offrir en permanence à leurs équipages et à leurs passagers une connectivité à large bande en mer, quelle que soit leur localisation.



L'offre sera déclinée en deux versions, à savoir 'Premium tier' (3Gbps par navire) et 'Pro tier (1.5Gbps), qui seront commercialisées par SES à compter du quatrième trimestre.



D'après les analystes, le marché de la connectivité maritime est important, avec quelque 130.000 navires aujourd'hui en circulation, mais de plus en plus concurrentiel du fait de l'émergence des opérateurs en orbite terrestre basse (LEO).





