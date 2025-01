SES: un rachat de titres NC625 réalisé information fournie par Cercle Finance • 24/01/2025 à 07:25









(CercleFinance.com) - SES annonce avoir racheté sur le marché libre un montant en principal de près de 100 millions d'euros, sur les 625 millions d'euros de titres hautement subordonnés à taux fixe et révisables (NC625) émis le 27 mai 2021.



'Le succès de ces transactions réduit les obligations liées à la dette en circulation de SES, démontre sa flexibilité financière ainsi que son profil vigoureux de génération de trésorerie', affirme l'opérateur de satellites.



Les titres acquis dans le cadre de cette opération seront annulés. Le groupe luxembourgeois ajoute qu'il 'peut chercher à procéder à d'autres rachats de ses titres de temps à autres, sous réserve des conditions de marché'.





