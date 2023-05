Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SES: un nouveau partenaire dans le consortium 'Eagle-1' information fournie par Cercle Finance • 11/05/2023 à 09:40









(CercleFinance.com) - SES a annoncé jeudi l'arrivée d'un nouveau partenaire au sein du consortium qu'il emmène en vue du projet de satellite de cybersécurité européen 'Eagle-1', à savoir celle de l'équipementier allemand Tesat.



En l'espèce, Tesat sera chargé de développer et d'intégrer la charge utile de distribution quantique de clés cryptographiques à bord du satellite.



Soutenu par l'Agence spatiale européenne (ESA) et la Commission européenne, le projet 'Eagle-1' constitue la toute première initiative européenne de communication quantique sécurisée.



Le système doit garantir une transmission sécurisée de clés de chiffrement et connecter les infrastructures nationales de communication quantique de l'Union européenne pour créer des réseaux véritablement souverains.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.