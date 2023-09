Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SES: service de connectivité livré au Mexique information fournie par Cercle Finance • 07/09/2023 à 10:12









(CercleFinance.com) - SES a annoncé jeudi avoir livré au Mexique sa solution de distribution visant à proposer des services de connectivité dans les zones les plus isolées du pays.



L'opérateur luxembourgeois précise que sa solution de 'backhaul' mobile, activée par bande Ka via son satellite à très haut-débit SES-17, va permettre à 400 villages situés dans les régions rurales d'avoir accès à l'Internet à large bande.



Cette technologie doit permettra d'acheminer près de 2,2 Gbps de capacité satellitaire à des centaines de milliers d'usagers mexicains.



SES avait annoncé au mois de mars avoir été sélectionné par le gouvernement mexicain dans le cadre d'une initiative visant à démocratiser l'accès à l'Internet haut débit.



Dans le cadre du projet baptisé 'Internet pour tous', les autorités fédérales avaient retenu le groupe en vue du déploiement de plus 1100 points d'accès Wifi gratuits dans des zones publiques.





