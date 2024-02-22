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SES s'associe à la direction de la Défense luxembourgeoise avec deux stations sol
information fournie par Reuters22/02/2024 à 14:30

SES SA SESFg.LU :

* LA DIRECTION DE LA DÉFENSE LUXEMBOURGEOISE S’ASSOCIE À SES ET HITEC POUR OPTIMISER SON INFRASTRUCTURE SATCOM TERRESTRE

* LA DIRECTION DE LA DÉFENSE LUXEMBOURGEOISE A FAIT L'ACQUISITION DE DEUX STATIONS SOL DANS LE CADRE D'UN APPEL D'OFFRES VISANT À AUGMENTER LA RÉSILIENCE DE L'ARMÉE LUXEMBOURGEOISE

* CES STATIONS SOL SERONT INSTALLÉES AU CENTRE MILITAIRE DE L'ARMÉE LUXEMBOURGEOISE À DIEKIRCH

* L'AJOUT DE CES STATIONS PORTERA À QUATRE LE NOMBRE TOTAL D'ANTENNES DÉDIÉES

Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur SESFg.LU

(Rédaction de Gdansk)

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