SES s'associe à la direction de la Défense luxembourgeoise avec deux stations sol

SES SA SESFg.LU :
* LA DIRECTION DE LA DÉFENSE LUXEMBOURGEOISE S’ASSOCIE À SES ET HITEC POUR OPTIMISER SON INFRASTRUCTURE SATCOM TERRESTRE
* LA DIRECTION DE LA DÉFENSE LUXEMBOURGEOISE A FAIT L'ACQUISITION DE DEUX STATIONS SOL DANS LE CADRE D'UN APPEL D'OFFRES VISANT À AUGMENTER LA RÉSILIENCE DE L'ARMÉE LUXEMBOURGEOISE
* CES STATIONS SOL SERONT INSTALLÉES AU CENTRE MILITAIRE DE L'ARMÉE LUXEMBOURGEOISE À DIEKIRCH
* L'AJOUT DE CES STATIONS PORTERA À QUATRE LE NOMBRE TOTAL D'ANTENNES DÉDIÉES
Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur SESFg.LU
(Rédaction de Gdansk)
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