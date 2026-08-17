SES s'associe à Elveo Mobile dans les services D2D

SES fait part d'un investissement stratégique accru et d'une collaboration renforcée avec Elveo Mobile, nouvelle société née de la fusion entre Lynk et Omnispace, qui "fournira une connectivité mobile depuis l'espace aux téléphones mobiles, aux appareils et aux machines du monde entier".

SES soutiendra Elveo dans l'accélération du déploiement de services D2D (direct-to-device) mondiaux, performants et rentables. Les deux sociétés collaboreront également sur des initiatives mondiales liées au spectre, permettant à Elveo de concrétiser la fourniture de solutions D2D.

Grâce à ce partenariat, SES renforce son engagement en donnant accès à sa vaste infrastructure spatiale et terrestre mondiale, tout en répondant aux besoins d'Elveo en matière de mise sur le marché, d'ingénierie, d'opérations et de réglementation.

Cette collaboration permettra aussi à l'opérateur de satellites luxembourgeois d'enrichir les services actuels destinés à ses clients des secteurs des télécommunications mobiles, des entreprises et des gouvernements à travers le monde.

Les utilisateurs de SES bénéficieront ainsi d'un accès multi-orbite combinant le réseau d'Elveo en orbite terrestre basse (LEO) et les réseaux GEO et MEO propres à SES, à travers "la première solution satellitaire D2D véritablement intégrée, multi-orbite et rentable".