SES s'associe à Cailabs pour tester des stations terrestres optiques
information fournie par Zonebourse 15/09/2025 à 13:30

L'opérateur de satellites SES annonce qu'il testera de nouvelles stations terrestres optiques construites par la société française Cailabs pour envoyer des données depuis l'espace en utilisant des faisceaux laser au lieu d'ondes radio.

En utilisant la communication optique, il espère être en mesure d'augmenter les vitesses de transmission de données, de fournir des liaisons plus sécurisées et de contribuer à réduire la congestion dans des bandes de fréquences radio de plus en plus encombrées.

Les communications optiques utilisent des faisceaux lumineux pour transmettre des données à des vitesses allant jusqu'à 10 gigabits par seconde, soit environ 100 fois plus rapides que l'Internet domestique typique. Presque impossibles à intercepter ou à brouiller, ces faisceaux laser sont idéaux pour les communications sécurisées du gouvernement et des entreprises.

Les nouvelles stations au sol, appelées TILBA-OGS L10, permettront à SES de commencer à tester les liaisons optiques espace-sol avant de les intégrer dans des services commerciaux. Chaque station peut gérer des transmissions bidirectionnelles à 10 Gbit/s et être commandée à distance, ce qui les rend pratiques pour un déploiement à grande échelle.

Valeurs associées

SES
6,3300 EUR Euronext Paris +4,03%
