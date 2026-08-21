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SES S.A : grosse alerte baissière sous les 5,14 EUR
information fournie par Zonebourse 21/08/2026 à 12:35
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SES S.A valide une grosse alerte baissière sous les 5,14 EUR, ex plancher du 18 décembre 2025, ex plancher annuel intraday du 7 août et semble se diriger tout droit vers un retracement du plancher des 4,85 EUR du 13 novembre 2025 puis de cela des 4,48 EUR du 29 avril 2025.

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