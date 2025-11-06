SES recule après la présentation des résultats du troisième trimestre

(AOF) - L'action SES chute de 12,23%, à 5,635 euros, à la suite de la publication de ses résultats du troisième trimestre. Sur cette période, l'opérateur de satellites a enregistré une perte nette part du groupe de 69 millions d'euros, contre un profit de 4 millions d'euros un an auparavant. SES a généré un Ebitda ajusté en progression de 36,7%, à 328 millions d'euros, à taux de change constants. Sur la même base, les revenus ont gonflé de 60,8%, à 769 millions d'euros.

Commentant cette publication, Adel Al-Saleh, directeur général de SES, a déclaré : "Je suis heureux d'annoncer nos solides résultats pour les neuf premiers mois de 2025, qui incluent le premier trimestre de la société fusionnée après la conclusion réussie de l'acquisition d'Intelsat le 17 juillet 2025".

Dans le cadre de cette opération, le groupe prévoit de réaliser 370 millions d'euros de synergies annuelles, dont environ 70 % devraient être atteintes dans les trois ans.

Cette année, l'opérateur de satellites vise des revenus situés entre 2,60 et 2,70 milliards d'euros et un Ebitda ajusté entre 1,17 et 1,21 milliard d'euros. Il a révisé à la baisse ses projets d'investissements, désormais anticipés entre 0,6 et 0,7 milliard d'euros.

