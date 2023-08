Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SES: partenariat étendu avec l'AFP dans la vidéo en direct information fournie par Cercle Finance • 01/08/2023 à 09:34









(CercleFinance.com) - SES a annoncé mardi avoir étendu son partenariat avec l'Agence France-Presse (AFP) dans le domaine des directs vidéo dédiés aux télévisions.



Lancé en 2018, le service 'AFPTV Live' - qui propose désormais plus de 1200 flux vidéo en direct par an - permet aux clients d'avoir accès en temps réel à l'actualité internationale grâce au réseau de l'agence, présente dans 150 pays.



Depuis la mise en service du projet, les deux groupes disent avoir considérablement renforcé leur couverture vidéo ainsi que les fonctionnalités technologiques liées à la plateforme.



'Nous sommes impatients de collaborer avec SES en vue de continuer à moderniser et d'améliorer ce service dans les années qui viennent', a déclaré Marie-Noëlle Vallès, directrice de la stratégie de développement de l'activité vidéo de l'AFP.



Le service 'AFPTV Live' est basée sur la plateforme unifiée 'SES 360' de l'opérateur satellitaire, sa solution IP destinée aux diffuseurs.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.