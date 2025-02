SES: Moody's a placé sa note sous surveillance négative information fournie par Cercle Finance • 19/02/2025 à 09:37









(CercleFinance.com) - SES recule mercredi matin à la Bourse de Paris au lendemain de la décision de l'agence de notation Moody's de placer sous surveillance négative la note de la dette de l'opérateur satellitaire.



Moody's a justifié sa décision par ses inquiétudes entourant les performances opérationnelles et la capacité de désendettement du groupe et de sa nouvelle filiale Intelsat, au moment où le secteur fait face à une concurrence et à une innovation accrues.



Dans un communiqué publié dans la matinée, SES a commenté la décision de l'agence en indiquant que ses résultats annuels 2024 devraient ressortir au-dessus de ses objectifs.



Son chiffre d'affaires devrait ainsi s'établir dans le haut de la fourchette allant de 1,94 à deux milliards d'euros qu'il avait précédemment communiquée.



Quant au résultat opérationnel (Ebitda) ajusté, celui-ci devrait dépasser l'intervalle compris entre 950 millions d'euros et un milliard qu'il s'était fixé comme objectif.



Alors que l'acquisition d'Intelsat devrait être bouclée dans le courant du second semestre 2025, SES a déclaré s'attendre à confirmer toutes les prévisions financières qu'il avait fournies l'an dernier, au moment de l'officialisation de l'opération.



La société avait alors déclaré viser une croissance moyenne annuelle de son chiffre d'affaires située entre 0% et 5% ('low- to mid-single digit) sur la période 2024-2028 ainsi que sur une hausse de l'ordre de 5% de son Ebitda ajusté ('mid-single digit') dans l'intervalle.



A 9h30, SES signait la deuxième plus mauvaise performance de l'indice SBF 120, avec une baisse de 2,9%, les commentaires négatifs de Moody's l'emportant sur ces chiffres.



Le groupe a prévu de publier ses résultats annuels le jeudi 26 février.



Au niveau de l'activité, SES a annoncé ce matin que le groupe américain de télécommunications Viasat avait déployé son système en orbite terrestre moyenne (MEO) O3b mPower pour le compte d'un client du secteur de l'énergie exploitant un vaisseau offshore dans la zone Asie-Pacifique (APAC).





SES 3,68 EUR Euronext Paris -3,41%