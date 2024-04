Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client SES: le système O3b mPower à présent opérationnel information fournie par Cercle Finance • 24/04/2024 à 10:12









(CercleFinance.com) - SES a annoncé mercredi que son système satellitaire de nouvelle génération O3b mPower était désormais opérationnel et prêt à délivrer ses premiers services de connectivité à hautes performances.



A ce jour, l'opérateur a lancé six des 13 satellites devant composer ce réseau commandé par logiciels et situé en orbite terrestre moyenne (MEO), à 8000 km du sol.



Le groupe prévoit maintenant de commencer à fournir à ses clients des services dont le débit devrait aller de plusieurs dizaines de mégabits par seconde à plusieurs gigabits par seconde au cours des prochains mois.



Le lancement des deux prochains satellites O3b mPower est prévu fin 2024.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.