SES : le rachat d'Intelsat ne 'passe pas', dévisse sous 4,4E

(CercleFinance.com) - La raison du décrochage de -22% en 48H heures est désormais connue et c'est un cauchemar pour les actuels actionnaires : SES a finalisé le rachat de 100% d'Intelsat pour un montant en numéraire de 2,8MdsE (alors que SES était valorisé 2,2MdsE avant l'annonce, et en vaut moins de 1,65Mds$ désormais).



Le titre pulvérise le plancher des 5,13E du 13/12/2023 (et du 1er avril 2020) puis celui des 4,86E.

SES s'enfonce désormais sous le plancher crucial long terme des 4,70E du 13/06/2023 (qui coïncide avec un support oblique long terme), jusque vers 4,38E: il n'y a plus de support traçable et le calvaire amorcé sous 35E le 9 avril 2015 continue (objectif 3,50E ?). Le sauvetage du support des 4,70E suppose un rebond de +7% sur le plancher actuel.

