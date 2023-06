Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SES: le Luxembourg entérine le programme MEO information fournie par Cercle Finance • 15/06/2023 à 11:25









(CercleFinance.com) - SES a annoncé jeudi que le parlement luxembourgeois avait entériné le recours au programme d'orbite terrestre moyenne MEO Global Services (MGS) en tant qu'infrastructure de télécommunications par satellite.



D'une valeur de 195 millions d'euros sur dix ans, le programme doit permettre l'acquisition et l'exploitation des services O3b mPower de SES dans les domaines de la défense, de la sécurité et des secours d'urgence suite à des catastrophes.



Il s'inscrit dans le cadre du partenariat conclu entre le Luxembourg et les États-Unis visant à contractualiser commercialement des capacités de communication par satellite par le biais de l'OTAN.



Le système O3b mPower, que SES doit mettre en service dans les prochains mois, peut être utilisé pour des missions gouvernementales souveraines telles que la défense, les secours d'urgence et les opérations extérieures.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.