SES: lancement d'une émission d'obligations information fournie par Cercle Finance • 18/06/2025 à 07:42









(CercleFinance.com) - SES fait part du lancement et de la fixation du prix d'une émission d'obligations d'un milliard d'euros en deux tranches, par laquelle il a accepté de vendre des obligations senior non garanties à taux fixe dans le cadre de son programme EMTN de 5,5 milliards d'euros.



Le règlement est prévu pour le 24 juin : il s'agit de deux tranches de 500 millions d'euros d'obligations chacune, qui porteront respectivement un coupon de 4,125% à échéance en 2030 et un coupon de 4,875% à échéance en 2033.



L'opérateur de satellites affectera le produit net des obligations à ses besoins généraux, y compris, sans s'y limiter, le financement de tout ou partie du prix d'achat de l'acquisition d'Intelsat et/ou le refinancement de la dette existante du groupe.





Valeurs associées SES 5,2650 EUR Euronext Paris +0,86%