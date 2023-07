SES-imagotag: trois nouveaux contrats remportés aux USA information fournie par Cercle Finance • 03/07/2023 à 10:23

L'action SES-imagotag ne profite pas ce lundi de l'annonce de la réception de trois nouveaux contrats aux Etats-Unis, où le groupe explique être en train d'accélérer sa croissance.



Dans un communiqué publié ce matin sur son site Internet, le spécialiste des étiquettes électroniques pour le commerce physique indique avoir notamment signé un accord avec l'une des plus grandes chaînes américaines de magasins de proximité.



Ce client, dont il ne dévoile pas le nom, a prévu de déployer ses étiquettes électroniques ainsi que sa plateforme d'automatisation des données 'Vusion IoT Cloud' au sein d'un réseau de plus de 800 ses points de vente.



Par ailleurs, une grande enseigne d'épiceries locales a également opté pour l'installation de 'Vusion IoT Cloud' et de ses étiquettes électroniques, cette fois dans un total de 350 magasins.



Enfin, un distributeur spécialisé dans le secteur de la rénovation résidentielle a également choisi les solutions de SES-imagotag, qu'il compte adopter dans plus de 250 'showrooms' situés aux Etats-Unis.



Après le contrat déjà remporté auprès de Walmart, ces derniers succès commerciaux vont permettre au groupe français de porter son empreinte en Amérique du Nord à plus de quelque 6000 magasins.



Dans une note de réaction, les analystes d'Invest Securities saluent une 'bonne nouvelle sur le dossier', même s'ils se disent toujours inquiets de l'épée de Damoclès que constitue la publication de la deuxième partie du rapport de Gotham Research, dont, rappellent-ils, 'on ne connaît pas la date de publication'.



L'évolution du titre SES-imagotag semblait leur donner raison: après avoir progressé de plus de 3% dans les premiers échanges, s'offrant l'une des plus fortes progressions de l'indice SBF 120, le titre repartait à la baisse vers 10h15 pour céder 0,3%.