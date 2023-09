SES-imagotag: "Très nette progression de la rentabilité et forte amélioration du cash-flow"

Publication des résultats S1 2023



Après avoir publié un chiffre d’affaires S1 2023 en forte croissance : +33% à 380,7 M€, SES-imagotag publie de solides résultats semestriels avec un EBITDA de 43,5 M€ (vs 25,3 M€ au S1 2022) et un Free Cash Flow de +34,5 M€ (vs -13,7 M€).



Perspectives



Fort de cette excellente dynamique commerciale et sur fond d’amélioration significative de sa rentabilité au S1 2023, le Groupe confirme son objectif de chiffre d’affaires de 800 M€ pour l’exercice en cours et d’amélioration de sa rentabilité. Nous sommes en ligne avec le management et ne revoyons pas nos estimations.



Pour 2024, SES-imagotag anticipe une poursuite de sa forte croissance, notamment grâce à l’accélération des USA, ainsi qu’une nouvelle amélioration de sa rentabilité.



Recommandation



Suite à cette publication, notre objectif de cours ressort inchangé à 180,00 € et notre recommandation reste à Achat.