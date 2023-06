SES Imagotag : titre suspendu après un rapport du short-seller Gotham City

(AOF) - La cotation de l'action SES Imagotag a été suspendue à la demande de la société, dans l'attente de la publication d'un communiqué de presse et jusqu'à nouvel avis. Cette suspension intervient alors que le short-seller, Gotham City, a dévoilé avant l'ouverture du marché une note visant le spécialiste des solutions digitales pour le commerce physique.

Il s'intéresse dans celle-ci aux liens étroits avec son premier actionnaires, le groupe chinois BOE Technology, qui détient 32% du capital. Soulignant qu'il est son principal actionnaire, son plus important fournisseur, l'un de ses principaux clients et qu'il siège au comité d'audit, il juge élevé le risque de malversations financières.

Gotham City juge que les états financiers du groupe " sont substantiellement trompeurs, incorrects et déficients ". Il affirme que les revenus de 2020-2022 sont surévalués d'au moins 7 à 13 % et que l'EBITDA de 2022 est surévalué de 106 %.

Il considère également que l'accord récemment annoncé avec Walmart n'est pas rentable pour le spécialiste des solutions digitales pour le commerce physique.

Selon son analyse, SES Imagotag devrait se négocier entre 15 et 30 euros par action, si les actions se négociaient simplement en ligne avec les pairs. Le titre a clôturé hier à 166,80 euros. SES Imagotag est l'une des success story de la place de Paris où son action a bondi de 580% en 3 ans.

Contactée par AOF, la société n'était pas disponible pour un commentaire.

