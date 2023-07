SES-imagotag : signature d'un contrat avec une grande chaîne de magasins de proximité aux Etats-Unis

(AOF) - SES-imagotag a signé un contrat avec l'une des plus grandes chaînes de magasins de proximité américaines, C-Store, pour déployer VUSION, plateforme IoT Cloud et étiquettes intelligentes, sur plus de 800 sites. L'accord entre les deux entreprises s'étale sur 12 à 18 prochains mois. Le montant du contrat n'a pas été communiqué. VUSION permettra à la chaîne de distribution de mieux gérer ses magasins en automatisant et en contrôlant de manière centralisée les prix et les promotions, tout en rationalisant ses opérations.

Progression du marché français en valeur

D'après l'institut Gfk, le secteur a généré en 2021 des ventes de 4,8 milliards d'euros, en progression de 2% par rapport à 2020. Les familles de produits qui ont bénéficié des meilleures performances sont notamment les casques et accessoires ainsi que les téléviseurs. Toutefois, si le marché français de l'électronique grand-public a progressé en valeur l'an passé, il a reculé sur le plan des volumes (-2 % avec 51 millions d'unités écoulées). Cette tendance s'explique par une montée en gamme des produits : les enceintes Bluetooth sont plus puissantes ou encore les téléviseurs recourent à des technologies plus innovantes. Ainsi le développement des technologies qui améliorent la résolution de l'image (Oled, Qled, miniled) et de la taille des écrans ont provoqué une hausse de plus de 20% du prix moyen. Les consommateurs cherchent également des produits plus durables.