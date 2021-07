SES-imagotag : "Poursuite de la forte croissance / tensions sur les composants"

Publication du CA S1 2021

Après un CA T1 en croissance de +65,6% à 84,1 M€, SES-imagotag accélère au T2 et publie un CA record en hausse de +75,6% à 118,7 M€ (+41% en séquentiel). Le CA S1 ressort ainsi en forte croissance à 202,8 M€ (+71%).



Forte croissance sur toutes les géographies

Tirée par la tendance de fond d'accélération de la digitalisation du Retail, la croissance en Europe ressort en très forte hausse de +94% à 157 M€ aussi bien au Nord qu'au Sud, témoignant d'une vraie reprise, la France et l'Europe du Sud ayant été plus longuement impactés que l'Allemagne et l'Europe du Nord par la crise sanitaire. A noter que malgré les tensions dans l'approvisionnement de composants électroniques, la forte visibilité des commandes ont permis une bonne anticipation et ont ainsi peu impacté les ventes en Europe.

A contrario, les Etats-Unis ont été plus pénalisés par cette pénurie et les commandes passées tardivement en fin d'année dernière ou début 2021 ont été reportées de plusieurs mois dans certains cas. La dynamique reste cependant toujours très forte avec des commandes de leaders du commerce (comme Walmart et ses 328 points de vente au Canada).



Recommandation

Suite à cette annonce notre objectif de cours ressort inchangé à 56,00 €. Notre recommandation reste à Achat.