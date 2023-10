Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SES-imagotag: la croissance ralentit, le titre recule information fournie par Cercle Finance • 27/10/2023 à 09:40









(CercleFinance.com) - SES-imagotag est sanctionné en Bourse ce vendredi après avoir fait état d'un ralentissement de sa croissance au troisième trimestre, pénalisée par un contexte économique jugé 'difficile'.



Après avoir publié un chiffre d'affaires en forte croissance de 33% sur les six premiers mois de l'année, le spécialiste des étiquettes électroniques a annoncé hier soir un chiffre d'affaires de 182 millions d'euros pour le troisième trimestre, presque stable d'une année sur l'autre (+0,4%).



Il s'agit malgré tout du meilleur 3ème trimestre réalisé par le groupe d'un point de vue historique.



Dans son communiqué, la société explique avoir pâti d'une conjoncture économique mondiale 'particulièrement difficile' pour le commerce, du fait d'une forte inflation, de volumes de consommation en baisse et de marges sous forte pression.



Les analystes d'Euroland Corporate évoquent ce matin un 'ralentissement logique et temporaire' de la croissance, étant donné la dureté de la conjoncture et des effets techniques défavorables.



SES-imagotag se déclare d'ailleurs en bonne voie pour atteindre son objectif d'un chiffre d'affaires de 800 millions d'euros cette année, tiré par une activité attendue en forte progression au 4ème trimestre.



La société vise ainsi un C.A. d'environ 240 millions d'euros sur les trois derniers mois de l'année, soit une croissance de plus de 50% sur un an.



Il prévoit par ailleurs un nouvel accroissement de sa rentabilité au second semestre.



Pour l'année 2024, le groupe dit anticiper la poursuite d'une forte croissance due, notamment, à l'accélération de son activité aux Etats-Unis.



A la Bourse de Paris, son action abandonnait plus de 5% dans les premiers échanges, signant l'une des plus fortes baisses du SBF 120.





