SES Global : dévisse de -10%, menace le palier des 5E information fournie par Cercle Finance • 29/04/2024 à 16:38









(CercleFinance.com) - La raison du décrochage survenu vers 16H (-12% en ligne droite en un quart d'heure) qui débouche sur une 'résa' à la baisse n'est pas encore claire mais d'un point de vue graphique, le titre vient menacer le palier des 5E (4,98E au plus bas), après interruption de cotation, ce qui semble exclure l'hypothèse d'un 'gros doigt' à la vente.

Le titre pulvérise le plancher des 5,20E du 10/11 puis des 5,13E du 13/12/2023 (et du 1er avril 2020) ce qui expose le titre à un décrochage vers 4,884E, l'ex-'gap' du 21/06/2023 (proche du palier des 4,86E), avec la perspective d'un re-test du plancher crucial long terme des 4,70E du 13/06/2023.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.