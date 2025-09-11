SES étend son partenariat avec Telekom Srbija
information fournie par Zonebourse 11/09/2025 à 10:12
Telekom Srbija utilisera cette capacité supplémentaire pour consolider sa plateforme de télévision m :Sat à la position orbitale 23,5 degrés Est afin d'étendre sa base de télévision directe (DTH) en Serbie, en Bosnie-Herzégovine, au Monténégro et en Macédoine du Nord.
'Nous donnons à Telekom Srbija la possibilité de consolider et d'accroître sa base d'abonnés et sa gamme de chaînes tout en maintenant la fiabilité et l'excellence du service que ses clients attendent', commente Deepak Mathur, président de Media Vertical chez SES.
Valeurs associées
|5,8500 EUR
|Euronext Paris
|-0,26%
