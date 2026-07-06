SES dans le rouge, une dégradation chez Barclays pèse

L'action SES cède 0,7% à environ 8,20 EUR et s'inscrit ainsi à contre-courant de la tendance à Paris, pénalisée par une dégradation de recommandation de Barclays, de "pondérer en ligne" à "sous-pondérer", avec un objectif de cours abaissé de 7,75 EUR à 7,05 EUR.

"Maintenant que les enjeux liés à la bande C sont mieux compris et que l'introduction en Bourse de SpaceX est derrière nous, nous estimons que l'histoire boursière de SES se recentre sur ses fondamentaux", juge la banque britannique dans sa note sur l'opérateur de satellites luxembourgeois.

Barclays affirme toutefois nourrir des inquiétudes à court et moyen terme quant à l'exécution de la stratégie, compte tenu de la concurrence, et présente des prévisions inférieures au consensus pour la période postérieure à 2026. En outre, la valorisation laisse, selon la banque, "entrevoir un risque de baisse".