Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client SES: contrat prolongé avec Telekom Srbija information fournie par Cercle Finance • 04/11/2024 à 09:50









(CercleFinance.com) - SES annonce avoir prolongé son contrat avec Telekom Srbija pour quatre nouvelles années, pour des services à partir de son satellite ASTRA 3C à 23.5 degrés Est, renforçant ainsi une collaboration initiée en 2011 et étendue en 2018.



L'opérateur continuera ainsi à apporter de la capacité multi-transpondeur pour permettre à Telekom Srbija d'offrir des chaines à péage SD et HD en Serbie, en Bosnie-Herzégovine, au Monténégro et en Macédoine du Nord dans le cadre de sa plateforme M:Sat TV.



'Cet accord complet avec Telekom Srbija renforce notre position d'important fournisseur de satellite dans les Balkans', commente Norbert Hölzle, global head of media au sein du groupe luxembourgeois.





Valeurs associées SES GLOBAL FDR 3,66 EUR Euronext Paris +1,44%