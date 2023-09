Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SES: contrat de recherche pluriannuel avec l'US Air Force information fournie par Cercle Finance • 05/09/2023 à 09:37









(CercleFinance.com) - SES Space & Defense, la filiale de SES dédiée au gouvernement des Etats-Unis, a annoncé mardi avoir été retenue par le centre de recherche de l'armée de l'air américaine dans le cadre d'un contrat devant s'échelonner sur plusieurs années.



Aux termes de l'accord, l'opérateur luxembourgeois conduira pour l'U.S. Air Force Research Laboratory (AFRL) toute une série de tests visant à intégrer des communications à haut débit à sa flotte de satellites multi-orbites.



Ce contrat s'inscrit dans le cadre du programme 'DEUCSI' de l'U.S. Air Force qui prévoit de faire appel aux services des constellations télécoms privées en géostationnaire (GEO), en orbite terrestre moyenne (MEO) et en orbite terrestre basse (LEO) au profit d'applications militaires.



Les termes de l'accord n'ont pas été dévoilés.





