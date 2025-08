SES : contrat de 89,6 millions de dollars auprès de l'armée américaine

(AOF) - SES Space & Defense, filiale à 100 % de SES, a remporté un contrat d’un montant de 89,6 millions de dollars et d’une durée de cinq ans auprès de l’armée américaine. La société sera chargée de fournir des services COMSATS, « commercial satellite communications solutions », destinés à soutenir le transport stratégique longue distance, les communications de soutien de base pour le combat et les programmes du Département de la Défense et d’autres agences gouvernementales.

" Ce contrat marque une étape importante pour SES Space & Defense et réaffirme notre engagement à fournir des services satellitaires interopérables et sécurisés à l'armée américaine, en tant qu'intégrateur de services satellitaires de premier plan pour le Département de la Défense et fournisseur de la précédente itération du STN, connue sous le nom de Wideband Enterprise Satellite Systems (WESS) COMSATCOM Network (WCN) " a déclaré David Broadbent, directeur général de SES Space & Defense.

