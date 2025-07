SES: acquisition d'Intelsat finalisée information fournie par Cercle Finance • 17/07/2025 à 09:30









(Zonebourse.com) - SES fait part de la finalisation de l'acquisition d'Intelsat, créant 'un opérateur mondial renforcé avec une flotte élargie de 120 satellites sur deux orbites' pour fournir des solutions intégrées aux entreprises et aux gouvernements du monde entier.



Avec 90 satellites géostationnaires (GEO), 30 satellites en orbite terrestre moyenne (MEO) et un accès à des satellites en orbite terrestre basse (LEO), il peut désormais fournir des solutions de connectivité utilisant des bandes de spectre complémentaires.



Le nouvel ensemble représente un chiffre d'affaires pro forma de 3,7 milliards d'euros et un EBITDA ajusté pro forma de 1,8 milliard, qui devraient croître à des TCAC 2024-28 respectivement 'à un chiffre bas à moyen' et 'à un chiffre moyen'.



Le nouveau groupe prévoit aussi de réaliser des synergies d'une valeur actuelle nette totale de 2,4 milliards d'euros, soit un taux annualisé d'environ 370 millions, dont 70% devraient être réalisés dans les trois ans suivant la clôture.





SES 6,2650 EUR Euronext Paris +2,70%