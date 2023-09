Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SES: accord de capacité renouvelé avec le bouquet UKTV information fournie par Cercle Finance • 12/09/2023 à 10:03









(CercleFinance.com) - SES a annoncé mardi le renouvellement de son accord de capacité pluriannuel avec le bouquet britannique de chaînes payantes UKTV concernant le Royaume-Uni et l'Irlande.



L'accord prévoit une extension, d'ici à la fin de la décennie, des ressources dont bénéficie UKTV sur le positionnement satellitaire de SES à 28,2 degrés Est.



En plus du renouvellement de répéteurs, l'accord prévoit que SES fournisse à UKTV de nouveaux services de liaison montante et au sol, ainsi que la possibilité d'ajouter des capacités supplémentaires afin d'élargir son offre.



Les termes financiers du contrat n'ont pas été révélés.





