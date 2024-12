SES: accord avec les Forces Aériennes Péruviennes information fournie par Cercle Finance • 11/12/2024 à 09:25









(CercleFinance.com) - SES annonce un accord pour fournir aux Forces Aériennes Péruviennes (PAF) une solution satellitaire en orbite géostationnaire (GEO) à haut débit pour améliorer la connectivité de leurs bases et renforcer leurs activités dans l'ensemble du Pérou.



La solution clé-en-main comprend la livraison et l'installation de matériels de communication, ainsi que de la formation et la possibilité offerte aux PAF d'utiliser la capacité du satellite SES-14 pour explorer toutes les possibilités qu'il peut offrir.





