SES a placé avec succès une euro-obligation de €500 mlns

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information fournie par AFP Video•29.09.2026•20:02•
Donald Trump a assuré lundi qu'il "n'aurait pas relâché" les cinq Britanniques arrêtés dimanche près d'une base militaire en Angleterre utilisée par l'armée américaine, et remis en liberté sous caution. "Je suis surpris qu'ils les aient relâchés, je n'aurais pas ...
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L'équipe de France de Zinédine Zidane, largement remaniée et rajeunie, a parfaitement tenu le choc en Belgique et a ramené un succès de prestige grâce à un exploit personnel de Michael Olise en toute fin de rencontre (1-0), lundi à Bruxelles en Ligue des nations. ...
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