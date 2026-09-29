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SES a placé avec succès une euro-obligation de €500 mlns
information fournie par Reuters 29/09/2026 à 18:58

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SES SA SESFg.LU :

* SES A PLACÉ AVEC SUCCÈS UNE EURO-OBLIGATION DE 500 MILLIONS D'EUROS

* LES NOUVEAUX TITRES PORTERONT UN TAUX D'INTÉRÊT DE 5,625 % ET ONT ÉTÉ ÉMIS À 99,667 % DE LEUR VALEUR NOMINALE

Pour plus de détails, cliquez sur SESFg.LU

(Rédaction de Gdansk)

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