information fournie par Reuters • 29/09/2026 à 18:58

SES a placé avec succès une euro-obligation de €500 mlns

SES SA SESFg.LU :

* SES A PLACÉ AVEC SUCCÈS UNE EURO-OBLIGATION DE 500 MILLIONS D'EUROS

* LES NOUVEAUX TITRES PORTERONT UN TAUX D'INTÉRÊT DE 5,625 % ET ONT ÉTÉ ÉMIS À 99,667 % DE LEUR VALEUR NOMINALE

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(Rédaction de Gdansk)