SES: a lancé deux satellites O3b mPOWER supplémentaires information fournie par Cercle Finance • 18/12/2024 à 07:55









(CercleFinance.com) - SES a annoncé le succès du lancement de deux satellites O3b mPOWER supplémentaires à bord d'une fusée Falcon 9 de SpaceX depuis le Centre spatial Kennedy (KSC), en Floride, à 17h26 heure locale.



Tous deux iront rejoindre les six autres satellites O3b mPOWER déjà en service en orbite moyenne (MEO), afin de poursuivre la montée en puissance de la constellation O3b mPOWER initiale.



SES déploie en effet depuis avril 2024 les services en réseau de hautes performances de sa constellation O3b mPOWER au profit de clients situés en Asie-Pacifique, en Afrique, au Moyen-Orient et à travers tout le continent américain, sur de multiples segments de marché.



' O3b mPOWER est notre constellation de satellites la plus puissante, flexible et techniquement avancée actuellement en orbite. À mesure que nous la complétons, nous augmentons dans le même temps de façon exponentielle la capacité et l'efficacité de notre réseau' a déclaré Adel Al-Saleh, CEO de SES.





