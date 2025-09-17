SES a accompagné le porte-avions Charles de Gaulle lors d'une mission
information fournie par Zonebourse 17/09/2025 à 10:46
Durant les cinq mois de déploiement qui l'ont vu parcourir près de 40.000 milles nautiques entre la Méditerranée et l'océan Pacifique, le navire amiral a bénéficié du service satcom O3b mPower de SES, une technologie à faible latence et à très haut débit qui lui a permis de soutenir l'ensemble des opérations du porte-avions et de faciliter la coopération avec les partenaires issus d'une vingtaine de pays alliés.
Lors de la mission, qui s'est caractérisée par divers exercices et activités conjointes, le service fourni par SES - qui peut atteindre plusieurs centaines de Mb/s de débit - lui a également permis de mener à bien ses applications de missions critiques.
Le système O3b mPower se compose d'une constellation initiale de 13 satellites à haut débit à 8000 km de la Terre, et d'une infrastructure terrestre répartie sur toute la surface du globe.
Valeurs associées
|6,2550 EUR
|Euronext Paris
|-0,71%
A lire aussi
-
Transports, éducation, fonction publique... Tour d'horizon des mobilisations attendues à la veille de la journée de grève du 18 septembre. Transports La circulation des trains sera perturbée dans toute la France, selon la SNCF. Sur les lignes Intercités, un train ... Lire la suite
-
Tour en calèche, garde d'honneur géante, défilé aérien inédit: le Royaume-Uni sort le grand jeu pour la deuxième visite d'Etat de Donald Trump, reçu mercredi à Windsor par Charles III, à l'écart du public et des manifestations. "Cela va être un très grand jour", ... Lire la suite
-
Les dirigeants du Parti socialiste arrivent dans "un très bon état d'esprit" à Matignon, où le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu poursuit ses consultations en vue de préparer le budget 2026 et d'éviter une censure. "On s'exprimera au sortir de la réunion ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer