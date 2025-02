SES : +50% depuis le plancher des 2,88E du 14 janvier information fournie par Cercle Finance • 27/02/2025 à 17:41









(CercleFinance.com) - A 4,32E, SES affiche un gain de +50% -exactement- depuis le plancher des 2,88E du 14 janvier, et referme le 'gap' des 4,28E du 10 octobre 2024.

SES se rapproche du prochain objectif qui est l'ex-support des 4,43E du 7 août et 3 octobre 2024.





Valeurs associées SES 4,32 EUR Euronext Paris +11,62%