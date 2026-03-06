Servier rachète Day One Biopharma pour 2,5 milliards de dollars pour renforcer sa position dans le traitement des tumeurs

(Ajout d'un mouvement d'actions au paragraphe 2, d'un commentaire d'analyste au paragraphe 6, d'un contexte et de détails dans l'ensemble du document) par Christy Santhosh

Le fabricant français de médicaments Servier a déclaré vendredi qu'il achèterait Day One Biopharmaceuticals DAWN.O , une société américaine, pour environ 2,5 milliards de dollars, élargissant ainsi son portefeuille de traitements contre les tumeurs cérébrales.

Servier a proposé 21,50 dollars par action en numéraire, soit une prime de 68 % par rapport à la dernière clôture de l'action. Les actions de Day One ont bondi de 65 % dans la matinée.

L'accord donnera à la société l'accès à l'Ojemda de Day One, la seule monothérapie approuvée par la Food and Drug Administration des États-Unis pour le gliome pédiatrique de bas grade, la forme la plus courante de tumeur cérébrale chez l'enfant.

Servier vend déjà le Voranigo, un médicament contre les gliomes adultes, et l'accord renforce sa présence dans ce domaine. L'entreprise s'efforce de développer son portefeuille de médicaments contre les cancers rares afin d'atteindre son objectif de 10 milliards d'euros (11,58 milliards de dollars) de revenus annuels d'ici 2030.

Ojemda a été approuvé en 2024 pour les patients dont les tumeurs ont progressé après un traitement antérieur. Il est actuellement testé en tant que traitement de première intention, et les résultats de l'essai sont attendus pour le second semestre 2027.

Robert Driscoll, analyste chez Wedbush, a qualifié Day One de "candidat attrayant à la reprise", soulignant le lancement réussi d'Ojemda et le potentiel de ventes futures si le médicament est approuvé en première ligne vers 2028.

Le médicament a généré des ventes de 155,4 millions de dollars en 2025 et devrait rapporter entre 225 et 250 millions de dollars en 2026.

Ojemda est en concurrence avec la thérapie combinée Tafinlar et Mekinist de Novartis ( NOVN.S ), qui nécessite une prise quotidienne, alors qu'Ojemda ne nécessite qu'une prise par semaine.

Les deux sociétés ont déclaré que l'accord devrait être conclu au cours du deuxième trimestre. Servier prévoit de financer la transaction à l'aide de sa trésorerie et de ses investissements existants.

(1 dollar = 0,8638 euro)