Servier lève l’option de licence exclusive mondiale sur le programme en collaboration avec Oncodesign Precision Medicine (OPM) dans le traitement de la maladie de Parkinson

• Approbation réglementaire du CTA par l’ANSM et le CPP du programme de phase 1 issu de la collaboration entre Servier et Oncodesign Precision Medicine pour le développement d’un traitement innovant de la maladie de Parkinson



• Levée de l’option de licence exclusive mondiale, déclenchant le versement par Servier d’un paiement d’étape de 7 millions d’euros à Oncodesign Precision Medicine (OPM)



• Lancement avant la fin de l’année 2022 d’une étude de Phase 1 chez des volontaires sains, étude sponsorisée par Servier



Suresnes et Dijon (France), le 26 septembre 2022 à 18h00 – Servier, groupe pharmaceutique international, et Oncodesign Precision Medicine (OPM), filiale d’Oncodesign (ALONC – FR0011766229) spécialisée dans la médecine de précision, annoncent la levée de l’option de licence exclusive par Servier pour leur candidat-médicament inhibiteur de la cible kinase LRRK2 (Leucine-Rich-Repeat Kinase 2), issu de leur collaboration dans la maladie de Parkinson.



