Servier et OSE Immunotherapeutics annoncent la fin de l’inclusion des patients dans l’essai clinique de phase 2a d’OSE-127/S95011 dans le syndrome de Sjögren primaire

Paris et Nantes (France), le 3 novembre 2022, 7h30 - Servier, groupe pharmaceutique international, et OSE Immunotherapeutics SA, société française de biotechnologie, annoncent l’inclusion du dernier patient dans l’essai clinique de phase 2a mené par Servier qui vise à évaluer l’efficacité et la tolérance de l’anticorps monoclonal OSE-127/S95011 dans le syndrome de Sjögren primaire.



Cette étude internationale de phase 2a randomisée, en double aveugle versus placebo, vise à évaluer l’efficacité et la tolérance de l’anticorps monoclonal nommé OSE-127/S95011 dans le syndrome de Sjögren primaire. Cette étude inclut 48 patients répartis dans une vingtaine de centres situés aux États-Unis, en Australie et en Europe. Les résultats sont attendus courant 2023.