ServiceNow signale des retards dans la conclusion d'accords au Moyen-Orient, les actions s'effondrent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'acquisition d'Armis devrait avoir un impact sur les marges en 2026

* Le chiffre d'affaires et le BPA ajusté du premier trimestre sont supérieurs aux estimations

* Les actions ont baissé d'environ 13 % dans les négociations prolongées

* L'entreprise revoit à la hausse ses prévisions de revenus d'abonnements annuels

(Mise à jour des détails dans les paragraphes 1 et 2) par Jaspreet Singh

ServiceNow NOW.N a indiqué mercredi que des retards dans la conclusion de plusieurs grands contrats au Moyen-Orient ont nui à la croissance du chiffre d'affaires des abonnements au premier trimestre, entraînant une baisse de 13 % de ses actions dans les échanges prolongés.

La société a déclaré que la croissance de son chiffre d'affaires par abonnement était confrontée à un vent contraire d'environ 75 points de base dû à des retards dans la conclusion de plusieurs grands contrats sur site dans la région en raison du conflit en cours .

Amit Zavery, directeur de l'exploitation de la société, a déclaré à Reuters que ces contrats devraient être conclus tout au long de l'année. "Nous ne savons pas quand ces conflits seront résolus, mais nous continuons à travailler avec ces clients", a-t-il déclaré.

ServiceNow, comme ses pairs, est également confronté aux inquiétudes des investisseurs qui craignent que les outils d'intelligence artificielle ne détournent les entreprises clientes des logiciels traditionnels en automatisant certaines des tâches précédemment effectuées par leurs produits.

Les outils de codage avancés d'Anthropic et d'OpenAI ont déclenché une liquidation des actions de logiciels au cours des derniers mois, entraînant ce que Wall Street a appelé la "SaaSpocalypse" - un terme reflétant la morosité qui règne autour des entreprises de logiciels en tant que service.

Zavery a déclaré: "Je ne suis pas inquiet au sujet de l'histoire", car plus de 50 % des nouvelles activités proviennent de modèles de tarification non basés sur les sièges, où les revenus sont liés à l'utilisation de la plateforme plutôt qu'à des licences d'utilisation.

Son acquisition de la startup de cybersécurité Armis pour 7,75 milliards de dollars peut également créer des défis à court terme au cours de l'exercice 2026, en impactant la marge de flux de trésorerie disponible d'environ 200 points de base pour l'année et la marge d'exploitation d'environ 125 points de base au deuxième trimestre.

Au cours du premier trimestre, ServiceNow a conclu 16 contrats, chacun dépassant 5 millions de dollars en valeur annualisée.

ServiceNow prévoit que le chiffre d'affaires des abonnements en 2026 se situera entre 15,74 et 15,78 milliards de dollars, contre 15,53 et 15,57 milliards de dollars prévus précédemment.

La prévision de revenus d'abonnement de 3,815 milliards de dollars à 3,820 milliards de dollars pour le deuxième trimestre a également dépassé l'estimation moyenne des analystes de 3,75 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Au premier trimestre, le chiffre d'affaires de 3,77 milliards de dollars et le bénéfice ajusté par action de 97 cents ont battu les estimations de 3,74 milliards de dollars et de 96 cents, respectivement.