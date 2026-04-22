ServiceNow revoit à la hausse ses perspectives de revenus d'abonnements annuels en raison de la forte demande de logiciels d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

ServiceNow NOW.N a revu à la hausse ses prévisions de revenus annuels par abonnement mercredi, citant l'adoption plus forte de son logiciel alimenté par l'IA par les entreprises clientes.

La société a intensifié son intégration de l'IA, en s'associant avec Anthropic et OpenAI, afin de lutter contre la concurrence des jeunes pousses de l'IA et des rivaux tels que Salesforce CRM.N .

ServiceNow, comme ses pairs, est confronté aux inquiétudes des investisseurs qui craignent que les outils d'IA ne détournent les entreprises clientes des logiciels traditionnels en automatisant certaines des tâches précédemment effectuées par leurs produits.

Son directeur de l'exploitation, Amit Zavery, a déclaré à Reuters: "Je ne suis pas inquiet quant à ce discours", car plus de 50 % des nouvelles activités proviennent d'un modèle de tarification non basé sur les sièges, où les revenus sont liés à l'utilisation de la plateforme plutôt qu'à des licences d'utilisation.

Les lancements récents d'outils de codage avancés par Anthropic et OpenAI ont déclenché une vente massive d'actions de logiciels, conduisant à ce que Wall Street a appelé "SaaSpocalypse" - un terme reflétant la morosité autour des sociétés de logiciels en tant que service.

Au cours du premier trimestre, ServiceNow a conclu 16 contrats, chacun dépassant 5 millions de dollars en valeur annualisée.

ServiceNow s'attend à ce que les recettes d'abonnement en 2026 se situent entre 15,74 et 15,78 milliards de dollars, contre 15,53 et 15,57 milliards de dollars prévus précédemment.

La prévision de revenus d'abonnement de 3,815 milliards de dollars à 3,820 milliards de dollars pour le deuxième trimestre a également dépassé l'estimation moyenne des analystes de 3,75 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

ServiceNow a déclaré que son acquisition de la startup de cybersécurité Armis pour 7,75 milliards de dollars pourrait créer des défis à court terme au cours de l'exercice 2026, impactant la marge de flux de trésorerie disponible d'environ 200 points de base pour l'année et la marge d'exploitation d'environ 125 points de base au deuxième trimestre.

Au premier trimestre, le chiffre d'affaires de 3,77 milliards de dollars et le bénéfice ajusté par action de 97 cents ont battu les estimations de 3,74 milliards de dollars et de 96 cents, respectivement.

La société a déclaré que la croissance du chiffre d'affaires des abonnements avait subi une perte de vitesse d'environ 75 points de base en raison du retard dans la conclusion de plusieurs grands contrats sur site au Moyen-Orient, en raison du conflit en cours dans la région.