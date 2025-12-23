ServiceNow rachète Armis pour 7,75 milliards de dollars, alors que les cyberrisques liés à l'IA augmentent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'accord avec Armis est le plus important de ServiceNow

L'opération vise à renforcer l'offre en matière de cybersécurité

Les actions de ServiceNow chutent d'environ 3 %

(Ajoute des détails, des commentaires d'analystes et de la directrice financière) par Kritika Lamba et Jaspreet Singh

ServiceNow NOW.N a accepté mardi d'acheter la startup de cybersécurité Armis pour 7,75 milliards de dollars, dans le cadre de la plus grande transaction jamais réalisée par le fabricant de logiciels d'entreprise, alors qu'il renforce ses services pour aider à contrer les cyberattaques croissantes entraînées par l'adoption de l'IA.

Grâce à cette opération, l'entreprise vise à intégrer les fonctions de sécurité d'Armis, soutenue par Alphabet, telles que l'analyse des appareils et la détection des menaces, un avantage crucial face aux cyberattaques sophistiquées qui ont frappé des entreprises allant de Microsoft MSFT.O à UnitedHealth Group UNH.N .

Cependant, les actions de ServiceNow ont chuté d'environ 3 %, les investisseurs s'inquiétant des récentes acquisitions de la société.

"L'acquisition d'Armis nous a permis d'être très bien positionnés dans le domaine de la sécurité, de sorte que nous n'aurons plus besoin de procéder à des fusions-acquisitions dans ce domaine", a déclaré à Reuters Gina Mastantuono, directrice financière de ServiceNow.

La société s'attend à ce que l'opération, qui devrait être finalisée au second semestre 2026, triple les opportunités de marché pour ses activités de sécurité et de risque.

"La frénésie d'achat de ServiceNow montre qu'il essaie de devancer ses concurrents sur le front de l'orchestration et de la gouvernance en acquérant de la propriété intellectuelle, un leadership technologique et des bases de clients", a déclaré Rebecca Wettemann, directrice générale de Valoir, une société de recherche et de conseil dans l'industrie.

Au cours des derniers mois, ServiceNow a acheté la société de sécurité Veza, la société d'IA Moveworks et la plateforme d'automatisation des ventes Logik.ai, anciennement Logik.io. Ce mois-ci, la société a conclu l'acquisition de Moveworks pour un montant de 2,85 milliards de dollars .

Armis, évaluée à 6,1 milliards de dollars lors d'un tour de table en novembre, se préparait à une introduction en bourse.

Le dernier financement de la startup a été mené par la plateforme d'investissement alternatif de Goldman Sachs GS.N . L'investisseur existant CapitalG, la branche VC d'Alphabet

GOOGL.O , a également participé au tour de table.

Armis, fondée en 2015, a dévoilé le mois dernier un plan triennal visant à atteindre un milliard de dollars de revenus récurrents annuels après avoir franchi le cap des 300 millions de dollars en août.