ServiceNow en hausse après la révision à la hausse de son objectif de cours par BofA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 août - ** Le titre NOW.N de ServiceNow, éditeur de logiciels d'entreprise, progresse de 6,4% à 127,16 dollars

** La banque d'affaires BofA relève son objectif de cours de 130 à 150 dollars; ce nouvel objectif représente une hausse d'environ 26% par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** BofA justifie cette décision par sa confiance inébranlable dans le profil de croissance durable de la société et dans les opportunités de monétisation de l’IA

** La valeur annuelle des contrats d’IA de NOW a dépassé le milliard de dollars et reste en bonne voie pour dépasser l’objectif de 1,5 milliard de dollars fixé par la société pour l’exercice 2026, selon la société de courtage

** La société de courtage estime que la maîtrise par l’entreprise des données relatives aux flux de travail d’entreprise lui permet de tirer parti de l’adoption de solutions d’IA agentique

** 46 des 51 sociétés de courtage attribuent à l’action la recommandation “acheter” ou supérieure, trois “conserver” et deux “vendre”; leur objectif de cours médian est de 140 dollars – données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l’action avait reculé d’environ 17% depuis le début de l’année