ServiceNow chute suite à l'acquisition d'Armis pour 7,75 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
(Mises à jour)
23 décembre -
** Les actions de l'éditeur de logiciels ServiceNow NOW.N chutent de 2,8 % à 152,29 $
** NOW achète la société de cybersécurité Armis dans le cadre d'une transaction en espèces pour un montant de 7,75 milliards de dollars
** L'opération devrait être finalisée au cours du second semestre 2026
** Armis a levé 435 millions de dollars lors d'une levée de fonds en novembre, ce qui valorise la société à 6,1 milliards de dollars
** Jusqu'à la dernière clôture, NOW avait chuté de 26,1 % cette année
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer