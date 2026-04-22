ServiceNow attire les fonds spéculatifs alors que les inquiétudes liées à l'IA pèsent sur le moral des investisseurs, selon J.P. Morgan

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de logiciels ServiceNow

NOW.N est devenue une cible prisée des vendeurs à découvert parmi les hedge funds, ont déclaré mercredi les analystes de J.P. Morgan, alors que le sentiment des investisseurs à l'égard du secteur reste fragile en raison des inquiétudes liées aux perturbations induites par l'intelligence artificielle.

Au début de l'année, les actions du secteur des logiciels ont connu une chute brutale à l'échelle mondiale, les investisseurs craignant que l'intelligence artificielle ne constitue une menace existentielle pour les entreprises traditionnelles, malgré les assurances données par les géants de l'industrie et les analystes selon lesquelles ces craintes sont exagérées.

Voici quelques détails tirés de la note:

* Selon les données compilées par LSEG, l'intérêt court de ServiceNow s'élève à environ 2,9 %, alors que l'action a chuté d'environ 35 % depuis le début de l'année.

* Pour les investisseurs ayant une position courte sur ServiceNow, "nous recommandons d'acheter des options d'achat à court terme financées par la vente d'options de vente OTM comme couverture avant les résultats de ce soir", a déclaré J.P. Morgan.

* Les options d'achat à court terme sont des transactions d'options qui permettent aux investisseurs de parier sur les mouvements à court terme d'une action, tout en maintenant les coûts bas et en limitant les gains potentiels.

* La maison de courtage a ajouté qu'étant donné que le sentiment à l'égard des logiciels reste faible depuis la liquidation de février en raison des inquiétudes liées à l'intelligence artificielle, il est peu probable qu'un seul rapport sur les bénéfices change matériellement la situation ou lève la surcharge.