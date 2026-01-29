ServiceNow atteint son plus bas niveau depuis plus de deux ans après les résultats du quatrième trimestre ; les courtiers réduisent leurs objectifs de cours

29 janvier - ** Les actions du fabricant de logiciels d'entreprise ServiceNow NOW.N chutent de11,4 % à 115,22 $ bien que la société ait dépassé ses estimations pour le quatrième trimestre et prévu un chiffre d'affaires annuel supérieur aux attentes de Wall Street ** Le cours de l'action atteint son niveau le plus bas depuis octobre 2023

** Au moins 7 sociétés de courtage ont abaissé leurs objectifs de cours sur le titre

** JPMorgan: "Le malaise dans le sentiment des logiciels persiste, couplé à un cycle apparemment paradoxal et vicieux de valorisations déprimées couplées à des attentes des investisseurs maintenues, voire en hausse"

** RBC: "Nous sommes acheteurs en cas de faiblesse. Face au sentiment négatif des investisseurs, à un fort dépassement des attentes et à des perspectives pour l'exercice 2026 conformes ou meilleures, nous serions acheteurs de NOW en cas de faiblesse"

** 43 des 47 courtiers évaluent le titre à "acheter" ou plus, 3 à "conserver" et 1 à "vendre"; l'objectif de cours médian est de 200 $ - données LSEG **En incluant les mouvements de la séance, NOW est en baisse d'environ24% depuis le début de l'année, après avoir chuté de près de 28% en 2025