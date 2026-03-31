Service Properties plonge à un niveau record après avoir lancé une offre d'actions de 500 millions de dollars

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31 mars - ** Les actions de Service Properties Trust SVC.O ont plongé de 33 % pour atteindre un niveau record de 1,20 $ mardi, alors que l'entreprise cherche à obtenir des capitaux pour rembourser sa dette ** L'entreprise de location nette de commerces de détail et d'hôtels basée à Newton, Massachusetts, a lancé en fin de journée une offre d'actions de 500 millions de dollars

** Elle a l'intention d'utiliser le produit net pour racheter tout ou partie de ses obligations en circulation à échéance 2027

** Helix Partners et RMR Group, le gestionnaire de SVC, ont indiqué qu'ils achèteraient jusqu'à 100 millions de dollars et 50 millions de dollars de l'offre, respectivement. Le directeur général et le directeur financier de SVC, ainsi que d'autres initiés, ont également indiqué qu'ils achèteraient des actions

** Dans le cadre de l'offre, Co déclare qu'elle élargira son conseil d'administration en y ajoutant à court terme un administrateur indépendant ayant une expérience dans le domaine de l'hôtellerie, dans le but d'améliorer la gouvernance alors qu'elle cherche à améliorer les performances de son portefeuille d'hôtels

** Yorkville Secs est le chef de file de l'opération avec Jones Trading

** La société a ~168,1 mln d'actions en circulation pour une capitalisation boursière de $300 mln en date de lundi

** L'action a perdu >50 % au cours de l'année écoulée

** Les 3 analystes qui couvrent le titre le considèrent comme "hold" avec 2 PTs de 2$ et 2,50$, selon les données de LSEG