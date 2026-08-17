Serve Robotics s'associe à Grubhub pour accélérer le développement de la livraison par robots

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Deborah Mary Sophia

Serve Robotics SERV.O a annoncé lundi son partenariat avec Grubhub afin d’honorer les commandes passées sur la plateforme de livraison de repas à l’aide de ses robots de livraison sur trottoir, s’ouvrant ainsi à un nouveau marché quelques jours après l’échec de son partenariat de longue date avec Uber Eats.

L'entreprise de robotique basée à San Francisco, connue pour ses robots carrés à quatre roues livrant les commandes d'Uber Eats UBER.N et de DoorDash DASH.O , a indiqué que son partenariat avec Grubhub serait initialement lancé à Chicago, Los Angeles et Alexandria.

Ce partenariat intervient alors que Serve s’apprête à perdre son alliance de livraison avec Uber au début de l’année prochaine. Uber s’est retiré de sa participation dans l’entreprise et Serve a déclaré en début de mois qu’elle ne prévoyait pas pour l’instant de renouveler leur accord à son expiration, invoquant une baisse du volume des commandes et des « divergences de vues ».

« Nous estimons que la perte de volume liée à Uber sera largement compensée au fil du temps (grâce au partenariat avec Grubhub et à d’autres initiatives). Nous pensons que cette voie nous permettra de croître plus rapidement, c’est la raison même de ce partenariat », a déclaré à Reuters Ali Kashani, directeur général de Serve.

Serve a également annoncé son lancement à San José, en Californie, et à Washington, D.C., en collaboration avec DoorDash, marquant ainsi son entrée sur ses septième et huitième grands marchés américains.

L’entreprise déploie également des « micro-dépôts » — c’est-à-dire des sites de plus petite taille destinés au stationnement, à la recharge, à la répartition et à la maintenance des robots — à Miami, afin de réduire les coûts et les délais de développement associés à une installation à grande échelle.

Ces micro-dépôts nécessitent une infrastructure minimale et peuvent être mis en place rapidement, ce qui permet à Serve de pénétrer de nouveaux marchés plus rapidement et à moindre coût, a expliqué M. Kashani.

Parallèlement, Wonder, la société mère de Grubhub, a redoublé d’efforts en matière d’automatisation, alors que les entreprises de livraison de repas se tournent vers les robots pour réduire leurs coûts de main-d’œuvre. En juin, la société a annoncé qu’elle lancerait des livraisons par drone au Texas à partir de janvier.

Serve a également indiqué avoir commencé à déployer la nouvelle génération de ses robots hospitaliers Moxi, misant sur son acquisition, en début d’année, de la société Diligent Robotics, spécialisée dans l’IA physique, afin de pénétrer le marché de l’automatisation des soins de santé et de diversifier ses sources de revenus.