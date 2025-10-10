Serve Robotics recule en raison d'une offre directe d'actions de 100 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 octobre -

** Les actions de Serve Robotics SERV.O ont baissé de 7,6 % à 16,33 $ en pré-marché après que le fabricant de robots de livraison ait annoncé une levée de fonds de 100 millions de dollars

** SERV, dont le siège se trouve à Redwood City, en Californie, déclare () avoir accepté de vendre 6,25 millions d'actions à certains investisseurs institutionnels dans le cadre d'une offre directe enregistrée

** Le prix d'achat est d'environ 16 $, soit une décote de 9,5 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Les actions de SERV ont grimpé jeudi de ~29% pour terminer à 17,68 $ après que la société a conclu un partenariat () avec DoorDash DASH.O pour déployer ses robots de trottoir afin d'exécuter les commandes sur la plateforme de livraison de nourriture à travers les États-Unis, cherchant à étendre sa portée au-delà d'Uber Eats

** La SERV prévoit d'utiliser le produit net de l'offre directe à des fins générales, y compris le fonds de roulement

** Avec ~59,88 millions d'actions en circulation, SERV a une capitalisation boursière d'environ 1,1 milliard de dollars

** Northland Capital Markets est l'unique agent de placement pour l'offre; Oppenheimer et Wedbush agissent en tant que conseillers des marchés financiers pour la SERV

** Jusqu'à jeudi, les actions SERV ont augmenté de ~31% depuis le début de l'année et ont plus que triplé au cours des six derniers mois

** 6 des 7 analystes considèrent l'action comme un "achat fort" ou un "achat", 1 comme un "maintien"; la prévision médiane est de 16,50 $, selon LSEG