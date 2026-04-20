Serra Verde reçoit des prix planchers pour les terres rares magnétiques dans le cadre d'un accord d'écoulement aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Eric Onstad

Le mineur brésilien de terres rares Serra Verde, qui a accepté lundi d'être racheté par USA Rare Earth USAR.O , recevra des prix planchers pour quatre terres rares dans le cadre d'un accord d'approvisionnement de 15 ans avec le gouvernement américain et des investisseurs privés, selon une présentation de l'accord.

Les critiques ont déclaré que les prix planchers, qui visent à rééquilibrer la concurrence face à la Chine, producteur dominant de terres rares, risquent de fausser le marché.

La Chine représente environ 90 % de la production mondiale de terres rares transformées, et les États-Unis, l'Europe et d'autres pays occidentaux s'empressent de créer leurs propres secteurs nationaux pour les terres rares, essentielles pour la transition énergétique, l'électronique et les applications de défense. L'année dernière, le gouvernement américain a offert pour la première fois un prix plancher à MP Materials MP.N , qui contrôle la seule mine de terres rares en activité en Amérique du Nord, dans le cadre d'un accord de soutien et de financement de plusieurs milliards de dollars .

Serra Verde a déclaré lundi qu'elle avait conclu un accord de 15 ans pour fournir l'ensemble de sa production de la première phase à une structure ad hoc capitalisée par le gouvernement américain et des sources privées.

L'accord de fourniture prévoit des prix planchers pour les quatre principales terres rares nécessaires à la fabrication des aimants permanents (néodyme, praséodyme, dysprosium et terbium) utilisés dans les véhicules électriques, les éoliennes, les drones et les avions de chasse.

Le prix plancher pour le néodyme et le praséodyme (NdPr), qui sont souvent fournis en tant que produit commun, est le même que pour MP Materials - 110 dollars par kilogramme, selon la présentation. Le prix chinois de l'oxyde de NdPr SMM-REO-DIO a presque doublé depuis que le gouvernement américain a offert un prix plancher à MP Materials et s'élevait pour la dernière fois à 795 000 yuans par tonne métrique, soit 117 dollars par kg, contre 63 dollars le 9 juillet 2025, date à laquelle l'accord avec MP Materials a été annoncé.

La mine de Serra Verde est riche en terres rares lourdes, contrairement à de nombreux autres gisements occidentaux, et l'accord prévoyait des prix planchers pour le dysprosium et le terbium à 575 dollars et 2 050 dollars par kg, respectivement.

L'entreprise et le véhicule spécial américain se partageront 70 % de la hausse si le prix du marché hors Chine dépasse les prix planchers, a-t-elle ajouté.